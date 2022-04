News

Amazon: Kostenloses IMDb TV kommt als "Amazon Freevee" nach Deutschland

Amazons kostenloser Streaming-Dienst IMDb TV heißt ab dem 27. April 2022 Amazon Freevee. Nach dem Start in Großbritannien im vergangenen September soll Amazon Freevee im Laufe dieses Jahres auch in Deutschland starten. Ein genauer Termin wurde noch nicht angekündigt.

Amazon will sein Freevee-Angebot an Originals 2022 um 70% ausbauen, u.a. mit dem Amazon Prime Video Spin-off "Bosch: Legacy". Hinzu kommen u.a. die neue Wohndesign-Serie "Hollywood Houselift", die Comedy-Serie "Sprung" und "High School". Auch exklusive Filme wie "Love Accidentally" sind in Planung.

Zu den aktuellen IMDb TV Shows gehören u.a. die Sport-Doku-Serie "UNINTERRUPTED's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers", die Spionage-Serie "Alex Rider", die Musik-Doku "Luke Bryan: My Dirt Road Diary", die True-Crime-Doku "Bug Out" und das Gerichtsprogramm "Judy Justice".

Amazon Prime Video

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.