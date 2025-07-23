VIDEO-SPECIAL: Horizon & Grand Horizon - Klangstarke Design-Streaminglautsprecher von Marantz
23.07.2025 (Philipp Kind)
Mit Horizon und Grand Horizon hat Marantz zwei sehr ästhetische und elegante Wireless-Speaker im Premium-Segment im Portfolio. Mit einer UVP von 3.800 Euro beim Horizon und 6.000 Euro beim Grand Horizon werden hier stattliche Preise aufgerufen. Schick sein ist nicht alles. Geht man jedoch unvoreingenommen an die Sache, überzeugen die perfekt verarbeiteten und mit charakteristischer Marantz DNA versehenen Design-Lautsprecher aber auch akustisch anspruchsvolleres Klientel. Wir sehen uns sowohl das kleine als auch das große Modell im Video im Detail an und beschreiben unsere Praxiseindrücke.
Marantz Horizon und Grand Horizon im Fachhandel live erleben:
Deutschland
- media@home Leipzig (Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig)
- media@home Wuntke in Berlin (Bahnhofstraße 33-38, 12555 Berlin)
- Euronics Nehls in Neubrandenburg (Kranichstraße 2, 17034 Neubrandenburg)
- Projekt Akustik Schönberg (Tremskamp 51-51a, 23611 Bad Schwartau)
- Funkhaus Küchenmeister (Hegede 5, 23966 Wismar)
- Fidelity Acker & Buck (Adlerstraße 79, 25462 Rellingen)
- media@home Nemetz (Oststraße 112, 40210 Düsseldorf)
- Grobi.TV (Industriestraße 25, 41564 Kaarst)
- Ton-Art Studio (Hannoversche Straße 99, 49084 Osnabrück)
- HiFi Linzbach (Adenauerallee 124, 53113 Bonn)
- Auditorium (Feidikstraße 93, 59065 Hamm)
- HiFi-Profis (Große Friedberger Straße 23-27, 60313 Frankfurt)
- Home entertainment Concept store (Im Kunstblock 3, 80333 München)
Schweiz
- Digistore SA (Rue de la Coulouvreniére 21, CH-1204 Genf)
- Elektro Liechti (Bahnhofstraße 15, CH-3550 Langnau)
- Müller + Spring (Hauptstraße 8, CH-5200 Brugg)
- Erzinger Audio Video Solutions (Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar)
- Dietiker & Humbel (Wartstraße 34, CH-8400 Winterthur)
- Buetler & de Toma (Mutschellenstraße 23, CH-8964 Rudolfstetten)
Special: Philipp Kind
Datum: 23.07.2025
Anzeige
Tags: Aktivlautsprecher • Lautsprecher • Marantz • Streaming-Lautsprecher