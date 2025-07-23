VIDEO-SPECIAL: Horizon & Grand Horizon - Klangstarke Design-Streaminglautsprecher von Marantz

Mit Horizon und Grand Horizon hat Marantz zwei sehr ästhetische und elegante Wireless-Speaker im Premium-Segment im Portfolio. Mit einer UVP von 3.800 Euro beim Horizon und 6.000 Euro beim Grand Horizon werden hier stattliche Preise aufgerufen. Schick sein ist nicht alles. Geht man jedoch unvoreingenommen an die Sache, überzeugen die perfekt verarbeiteten und mit charakteristischer Marantz DNA versehenen Design-Lautsprecher aber auch akustisch anspruchsvolleres Klientel. Wir sehen uns sowohl das kleine als auch das große Modell im Video im Detail an und beschreiben unsere Praxiseindrücke.

Marantz Horizon und Grand Horizon im Fachhandel live erleben:

Deutschland

Schweiz

Special: Philipp Kind

Datum: 23.07.2025

Anzeige