TEST-REFRESH: Teufel ZOLA - Klangstarkes Gaming-Headset mit Top Preis/Leistung

Vor rund 1,5 Jahren hat Teufel mit dem ZOLA ein neues Gaming-Headset vorgestellt. Neben einer hohen akustischen Performance, die für ein immersives und dynamisches Gaming-Erlebnis von hoher Präzision, Transparenz und Detaillierung gekennzeichnet ist, bietet die Komponente ein sehr gutes Mikrofon und exzellenten Tragekomfort. Wir haben dem ZOLA damals in 2022 ein überragendes Ergebnis zertifiziert und waren insbesondere von der erstaunlich authentischen Klangwiedergabe begeistert. Effekte konnte man ortungsgenau nachvollziehen, aber ganz generell gefiel uns, wie souverän und authentisch auch Musik oder die Wiedergabe von Filmton gelang. Die UVP des ZOLA beträgt knapp 130 Euro, allerdings kann man es immer mal wieder zu Aktionspreisen ergattern, teilweise unter 100 Euro. Grund genug, uns den Kopfhörer zum Start ins Frühjahr 2024 nochmals genau vorzunehmen und die Gesamtperformance neu einzuordnen.

Das Teufel ZOLA ist in vielen unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich

Geblieben ist dem ZOLA nicht nur der 40mm große Linear-HD-Treiber, sondern auch die vielfältigen Design- bzw. Anpassungsmöglichkeiten. Dark Gray und Light Gray sind die beiden Grundfarben, können aber mit einer der sechs Accessoire-Farben kombiniert werden. Ohrpolster und Cover außen auf den Ohrhörern sowie der Mikroschutz sind neben Light Gray und Dark Gray auch in Coral Red, Golden Amber, Grape & Aqua sowie Teal & Lime erhältlich. Die Ohrpolster und der Mikroschutz sind im Set sowie als separates Zubehör in allen sechs Farben zu haben und erweitern die Kombinationsmöglichkeiten damit zusätzlich.

An Bord ist DTS Headphone X 2.0 für 7.1-Binaural-Surround-Sound am PC, aber auch mit Playstation, Switch und Xbox kann man das ZOLA problemlos verwenden. Für eine klare und stets verständliche Stimmenübertragung sorgt das mitgelieferte Kondensatormikrofon. Der Mikrofonarm kann individuell justiert oder auch komplett abgenommen werden.

Kopfhörer ohne Ohrpolster

Dicke, komfortable Ohrpolster

Anzeige

Einzelansicht

Cover der Hörerschale

Lieferumfang

Unabhängig der gewählten Farbkombination erhält man einen absolut solide verarbeitetes Headset. Nahtlose Übergänge, eine durchweg angenehme Haptik und eine insgesamt sehr gute Materialqualität kann der ZOLA für sich verbuchen. Während die Hörerschalen, die obere Bügelabdeckung und die farbigen Cover der Hörerschalen aus einem Kunststoff, der sich absolut wertig anfühlt, gefertigt sind, bestehen kritische Elemente aus Metall. Darunter die Gelenke, der Verstellmechanismus zur Größenanpassung und die Befestigungsteile der Ohrmuscheln. Die schwarze Lackierung der Metallelemente wirkt absolut sauber ausgeführt und vermittelt ebenfalls einen attraktiven Eindruck.

Die abnehmbaren Ohrpolster weisen ebenfalls eine hohe Qualität auf. Der dick gepolsterte Stoff liegt exzellent auf den Ohren auf und sorgt auch bei längeren Hör- oder Gaming-Sessions nicht für unangenehme Druckstellen. Atmungsaktivität scheint auch gegeben zu sein, mit "heißen Ohren" hatten wir auch nach mehreren Stunden Nutzungszeit nicht zu kämpfen. Aufgesteckt wirken die Hörerschalen und Ohrpolster nahezu, als wären sie aus einem Guss gefertigt worden. Gleiches gilt für das Kopfband, welches ebenfalls mit dem Stoff in Strukturoptik bezogen wurde. Bei korrekter Größeneinstellung liegt das obere Polster sehr angenehm auf dem Schädel und sorgt ebenfalls nicht für unangenehmen Druck. Gerade der Bereich mittig oben am Kopf sorgt häufig für Probleme, beim Zola konnten wir auch nach ausgiebigem Hören keine negativen Auswirkungen feststellen.

Anzeige

Mikrofon mit Cover

Mikro am ZOLA

USB-Adapter

Mit Klinkenanschluss

Anzeige



Inline-Fernbedienung am Kabel

Mute-Button

Lautstärkeregler

Im Lieferumfang befinden sich Kabel, Mikrofon und der USB-Adapter für den Anschluss z.B. am PC. Direkt am Kopfhörer und am Mikrofon wurde das Kabel mit Textilgewebe ummantelt und wirkt edel. Das längere Verbindungskabel ist allerdings ganz konventionell gummiert. Hier gibt es auch eine Inline-Fernbedienung, mit der man den Pegel justieren und das Mikro stummschalten kann. Mittels Clip kann man die Fernbedienung z.B. an der eigenen Kleidung festklipsen.

Anzeige



Das Mikrofon ist absolut handlich und ebenfalls leicht, so dass der Kopfhörer auch in Vollausstattung ein geringes Gewicht aufweist. Das Mikro lässt sich in die gewünschte Position bringen und verharrt dann auch so. Der Aktionsradius ist ausreichend und, wenn man möchte, lässt sich das Mikro auch wegklappen.

Die Einzelteile, Ohrpolster, Hörerschalen mit Cover, das Mikrofon und Mikrofon-Cover sowie das Kabel sind schnell zusammengesteckt und schon kann es losgehen. Bei den Ohrpolstern muss man sich ein wenig bemühen und die feine Gummilippe am entsprechenden Schlitz an den Hörerschalen einführen. Dann aber sitzen die Polster perfekt und zeigen einen nahtlosen Übergang zum Kunststoffmaterial. Man sollte zudem aufpassen, dass man die transparenten Cover an den Außenseiten der Hörerschalen nicht gleich mit Fingerabdrücken versieht, da ein Saubermachen im Nachhinein nicht mehr möglich ist.

Der beiliegende USB-Adapter nimmt das Kabel mit der Inline-Fernbedienung über Miniklinke direkt entgegen. Der Button mit der Beschriftung "7.1" aktiviert den 7.1-Binaural-Surround-Sound.

Nach dem Zusammenbau wirkt alles "wie aus einem Guss"

Cover sitzt sehr gut, auch sichtbar das Metallgelenk

Das Desig des Teufel Gaming-Headsets ZOLA ist zeitlos und wirkt schlichtweg schick. Je nachdem, ob man lieber auf dezentes Schwarz setzt oder eine farbenfrohe Variante wählt, die Optik passt in jedem Fall. Unser Testobjekt mit Teufel-T im Chrom-Look hinter den semi-transparenten Abdeckungen gefällt mit einer Kombination aus Understatement und Eleganz. Kritik üben wir an den nicht ganz perfekten Ausschnitten für Kabel und Mikrofon. Insgesamt wirkt der Teufel-Kopfhörer, auch angesichts des fairen Preises, hochwertig verarbeitet und verfügt über besonders präzise Passungen und nahtlose Materialübergänge.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Kopfhörer