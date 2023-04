SPECIAL: PIEGA präsentiert die neuen Aktivlautsprecher der Premium Wireless Gen2 Serie mit App-Einmessung

Mit der neuen Premium Wireless Gen2 Serie wollen die Schweizer Lautsprecher-Experten aus Horgen eine vollwertige High-End-Anlage und flexible, drahtlose Streaming-Lautsprecher in einem attraktiven Setup kombinieren. Die Aktivlautsprecher sind in einem formschönen - wie könnte es anders sein - Alu-Gehäuse untergebracht und sollen hochwertige Wandlertechnik, maximale Flexibilität bei den drahtlosen Zuspielmöglichkeiten und eine aufregende Optik bieten. Auch eine Raumeinmessung ist integriert und zusammen mit dem geschlossenen Gehäuse soll auch bei ungünstiger Aufstellung eine dynamische, ausgewogene und impulsgenaue Klangperformance realisiert werden.

PIEGA Premium 701 Wireless Gen2 - Topmodell

Rückseite

Frontansicht in Schwarz eloxiert

AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, Roon und HDMI - Alles drahtlos

Insgesamt gibt es drei Modelle, die laut Hersteller allesamt vielseitig, einfach einzurichten und leicht zu bedienen sind. Über das separat erhältliche PIEGA Connect plus Hub lassen sich die Lautsprecher mit einer Vielzahl von Quellen verbinden. Der Hub ist kompatibel zu AirPlay, Chromecast, Spotify Connect und kann via DLNA und Bluetooth Audiosignale empfangen und wiedergeben. Auch mit Roon (Roon Ready) arbeitet man zusammen. Der Hub kann dank HDMI ARC an praktisch jeden Fernseher angeschlossen werden und auch klassische Analog- (inklusive Plattenspieler) und Digitaleingänge sind vorhanden.

PIEGA connect plus

Rückseite

Fernbedienung

App-Steuerung

Die gesamte Technik des Vorverstärkers, HiRes D/A-Wandlers und der Seuerung ist im PIEGA connect plus verbaut. Der Hub lässt sich als drahtlose Schaltzentrale in der Nähe einer kabelgebundenen Quelle geschickt verstecken. Bedient wird das Ganze dann per bidirektionaler Funkfernbedienung oder mit der PIEGA Control App für iOS- und Android-Geräte. Die Audiosignale werden per Funk in einer Auflösung von bis zu 96 kHz/24-Bit an die Aktivlautsprecher unkomprimiert gesendet. Die Schallwandler benötigen lediglich ein Stromkabel für den Netzanschluss.

PIEGA Premium 501 Wireless Gen2 in Weiß

Rückseite

Frontansicht ohne Gitter

Flexibel bezüglich Raum und Aufstellung

Die Lautsprechermodelle heißen Premium 301 Wireless Gen2, Premium 501 Wireless Gen2 und Premium 701 Wireless Gen2. Raumfüllender, detailreicher Klang soll damit auch in akustisch schwierigen Umgebungen möglich sein. Piega setzt bei der zweiten Generation auf ein geschlossenes Gehäuse und verzichtet auf die Bassreflextechnik. Mehr Präzision und Impulstreue sind die Folge. Darüber hinaus auch größere Flexibilität bei der Aufstellung, so kommt etwa auch eine Ecke des Raumes in Frage. Mittels der iOS-Version der PIEGA Control App und einem iPhone kann man auch eine Einmessung und Anpassung an die vorhandene Raumakustik und Aufstellung vornehmen. Die automatische akustische Anpassung greift im unteren Frequenzbereich bis 500 Hz. Ein manueller Eingriff in die EQ-Kurve, auch im Mittel- und Hochtonbereich, ist über die App ebenfalls möglich.

Die Lautsprecher lassen sich mit dem PIEGA connect plus auch in einer Multiroom-Gruppe zusammenschalten und einzeln der jeweilige Stereo- oder Monokanal zuordnen.

PIEGA Premium 301 Wireless Gen2

Seitenansicht

Rückseite

Kompaktmodell in Schwarz

Klassische Lautsprechertechnik

Die neue Premium Wireless Gen2 Serie ist mit dem in der Schweizer Manufaktur gefertigten Linear Drive Ribbon Hochtöner ausgestattet. Die handgefertigten Planar-Hochtöner wurden von Piega selbst entwickelt und sind für ihren luftigen, fein aufgelösten und impulstreuen Klang bekannt. Premium 501 Wireless Gen2 und Premium 701 Wireless Gen2 sind in vollaktiver 3-Wege-Technik konstruiert und steuern Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner mit jeweils eigenen Verstärkerzweigen an. Die Standlautsprecher verfügen über eine Gesamtleistung von 180 bzw. 200 Watt, das 2-Wege-Kompaktmodell kommt mit 100 Watt daher. Gegenüber der ersten Generation sind die Standboxen mit zusätzlichen Tieftönern bestückt, um die Dynamikreserven der bisherigen Bassreflexlautsprecher mit der Präzision geschlossener Gehäuse zu kombinieren.

Premium 701 Wireless in Lifestyle-Umgebung

Preise, Ausführungen und Verfügbarkeit

Die PIEGA Premium Wireless Gen2 Serie ist in einem nahtlosen Aluminiumgehäuse gehalten und wird in der Manufaktur in Horgen am Zürisee von Hand gefertigt. Alle Modelle sind in Alu-Oberfläche gebürstet, schwarz eloxiert oder weiß lackiert ab sofort erhältlich. Die UVPs lauten wie folgt:

PIEGA Premium 301 Wireless Gen2: 1475,00 / 1675,00 Euro (Alu / schwarz, weiß)

PIEGA Premium 501 Wireless Gen2: 2975,00 / 3175,00 Euro (Alu / schwarz, weiß)

PIEGA Premium 701 Wireless Gen2: 3750,00 / 3950,00 Euro (Alu / schwarz, weiß)

PIEGA connect plus: 590,00 Euro

PIEGA connect (Transmitter ohne Streaming): 290,00 Euro

Special: Philipp Kind

Fotos: PIEGA

Datum: 04.04.2023

Tags: Aktivlautsprecher