Mitteldeutsche HiFi-Tage: Yamaha führt mit der Auro 3D-Soundbar True X Surround 90 A vor

10.11.2025 (Carsten Rampacher)

Yamaha Mdht 2025 True X90a Setup Gesamt

Wir wollen nicht verschweigen, dass sehr bald schon unser Testbericht zum Yamaha Soundbar-System True X Surround 90 A kommt - aber zuvor veröffentlichen wir noch einige Bilder vom Auftritt dieses äußerst leistungsstarken Ensembles auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen in Leipzig.

Yamaha Mdht 2025 True X90a Soundbar

Soundbar

Yamaha Mdht 2025 True X90a Soundbar Rechts Und Subwoofer

Subwoofer

Yamaha Mdht 2025 True X90a Rear Lautsprecher

Wireless Rears

Hier war der Vorführraum immer voll besetzt, und das hochmoderne System, bestehend aus der Soundbar selbst, einem präzise und kraftvoll agierenden Wireless-Subwoofer sowie zwei Wireless-Rears, begeisterte jeden vollumfänglich. Für 2.499 EUR erhält man hier einen erstklassigen Gegenwert, zumal die beiden Wireless-Rears auch separat als Bluetooth Lautsprecher einsegesetzt werden können.

Anzeige

Hier geht es zu allen Informationen zum True X Surround 90A-System direkt bei Yamaha

Yamaha Mdht 2025 True X90a Soundbar Mit Tv

Weltweit erste Soundbar mit Auro-3D

Yamaha setzt bei der Soundbar aud zwei 6er Arrays an Beam Lautsprechern links sowie rechts, um per echten Reflexionen an der Raumdecke einen authentischen 3D-Klangeindruck zu erzeugen. Ebenfalls an Bord ist Surround:AI - dieses System sucht immer den optimal zum laufenden Quellmaterial passenden Klangmodus aus, und das per Künstlicher Intelligenz. Natürlich decodiert Yamahas potente Soundbar auch Dolby Atmos und DTS:X, und ein MusicCast-Modul für Streaming/Multiroom gehört auch zur nahezu lückenlosen Ausstattung.

Special und Fotos: Carsten Rampacher
Datum: 10. November 2025

Anzeige


Tags:


Alle aktuellen Tests auf AREA DVD
Privacy Manager
  ZURÜCK