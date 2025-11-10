Mitteldeutsche HiFi-Tage: Yamaha führt mit der Auro 3D-Soundbar True X Surround 90 A vor

Wir wollen nicht verschweigen, dass sehr bald schon unser Testbericht zum Yamaha Soundbar-System True X Surround 90 A kommt - aber zuvor veröffentlichen wir noch einige Bilder vom Auftritt dieses äußerst leistungsstarken Ensembles auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen in Leipzig.

Soundbar

Subwoofer

Wireless Rears

Hier war der Vorführraum immer voll besetzt, und das hochmoderne System, bestehend aus der Soundbar selbst, einem präzise und kraftvoll agierenden Wireless-Subwoofer sowie zwei Wireless-Rears, begeisterte jeden vollumfänglich. Für 2.499 EUR erhält man hier einen erstklassigen Gegenwert, zumal die beiden Wireless-Rears auch separat als Bluetooth Lautsprecher einsegesetzt werden können.

Anzeige



Hier geht es zu allen Informationen zum True X Surround 90A-System direkt bei Yamaha

Weltweit erste Soundbar mit Auro-3D

Yamaha setzt bei der Soundbar aud zwei 6er Arrays an Beam Lautsprechern links sowie rechts, um per echten Reflexionen an der Raumdecke einen authentischen 3D-Klangeindruck zu erzeugen. Ebenfalls an Bord ist Surround:AI - dieses System sucht immer den optimal zum laufenden Quellmaterial passenden Klangmodus aus, und das per Künstlicher Intelligenz. Natürlich decodiert Yamahas potente Soundbar auch Dolby Atmos und DTS:X, und ein MusicCast-Modul für Streaming/Multiroom gehört auch zur nahezu lückenlosen Ausstattung.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 10. November 2025