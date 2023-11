News

ZDF zeigt neue Mystery-Serie in Ultra HD

Das ZDF zeigt nach der "Der Schwarm" jetzt noch eine weitere neue Serie in Ultra HD in der ZDF Mediathek. Der Sechsteiler "Was wir fürchten" wird in der Mediathek zum Streaming in 4K-Auflösung angeboten. Die Mystery-Horror-Serie ist nur in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr direkt abrufbar. Alternativ ist aber auch eine Altersverifikation über "Mein ZDF" möglich, um die Serie auch zu weiteren Zeiten sehen zu können. Bislang wurde die Serie noch nicht im ZDF-Hauptprogramm sondern nur bei ZDF neo ab Ende Oktober ausgestrahlt.

Verschiedene ZDF Mediathek-Apps wie z.B. für Apple TV 4K oder Fernseher mit HbbTV spielen die Ultra HD-Version automatisch ab. Das ZDF nutzt für die 4K-Version den HEVC/H.265-Codec.

Das ZDF plant bislang keinen eigenen Ultra HD-Sender sondern stellt nur einzelne Produktionen in Ultra HD in die ZDF Mediathek. Der Sender weist darauf selten direkt hin. Man kann die Ultra HD-Sendungen in der ZDF Mediathek über eine Suche nach dem Stichwort "UHD" finden.

