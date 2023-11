News

"House Of The Dragon" startet im "Free TV"

Nach der Pay TV-Ausstrahlung bei Sky und der Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc startet "House of the Dragon" bald auch im "Free TV". Das "Game of Thrones"-Prequel wird ab Anfang Januar bei ProSieben ausgestrahlt. ProSieben zeigt die einzelnen Episoden von "House of the Dragon" in Doppelfolgen, ab 8. Januar 2024, montags um 20:15 Uhr. Bereits ab dem 31.12. werden die neuen Folgen jeweils acht Tage vor der TV-Premiere auf der ProSiebenSat.1 Streaming-Plattform Joyn veröffentlicht.

Die zweite Staffel von "House of the Dragon" wird voraussichtlich ab dem Sommer 2024 bei Sky zu sehen sein.

