News

Yamaha auf der Finest Audio Show in Wien

Bildquelle: Finest Audio Show Vienna

Yamaha präsentiert auf der Finest Audio Show Vienna, die am 18. und 19. November in der österreichischen Landeshauptstadt Wien stattfindet, unter anderem die neuen Netzwerk-Receiver R-N1000A und R-N2000A mit den passenden Lautsprechern NS-800A und NS-2000A. Außerdem im Gepäck hat der Hersteller den besonders leichten Premium-Kopfhörer YH-5000SE mit Orthodynamic-Treibern. Weitere Produkt-Highlights umfassen die neuen True X Soundbars und das AV-Receiver-Topmodell AVENTAGE RX-A8A.

Die Finest Audio Show Vienna 2023 findet am Samstag, den 18. November, von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, den 19. November, von 10:00 bis 17:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Austria Center Vienna am Bruno-Kreisky-Platz 1 in 1220 Wien. Der Eintritt ist kostenlos.

Besucher finden den Yamaha Stand auf Ebene 0 in Raum 091.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.