4K-Trailer zu James Camerons "The Abyss" online

Die 20th Century Studios haben einen neuen 4K-Trailer für James Camerons "The Abyss" veröffentlicht:

Die 4K-remasterte "Special Edition" des Tiefsee-Dramas aus dem Jahr 1989 wird in den USA am 06.12.2023 für einen Tag im Kino gezeigt.

Eine offizielle Ankündigung von "The Abyss" auf Ultra HD Blu-ray steht weiterhin aus. James Cameron hatte diese zuletzt am Rande einer Vorführung des Films am 27.09. in Los Angeles in Aussicht gestellt: Auf die Frage nach einer Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "The Abyss" erklärte Cameron, dass die Abtastung und das Mastering bereits vollendet seien und er mit einer Veröffentlichung in den nächsten Monaten rechne.

James Camerons "Titanic" erscheint am 15.12.2023 auf Ultra HD Blu-ray.

