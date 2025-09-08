"Wolf Creek" auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Turbine Medien hat "Wolf Creek" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Das bislang nur im Direktvertrieb erhältliche Mediabook ist inzwischen auch im restlichen Handel erhältlich. Die Ultra HD Blu-ray verfügt über deutschen und englischen Dolby Atmos-Ton.
Update: Ab dem 25.09.2025 wird auch das Mediabook mit der Cover-Variante E im Handel erhältlich sein:
Wolf Creek [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,78:1
Ton: Deutsch Dolby Atmos, Deutsch DTS 5.1, Deutsch DTS 2.0, Englisch Dolby Atmos, Englisch DTS 5.1, Englisch DTS 2.0
Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch, Englisch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial:
+ Making of (ca. 50 Min.)
+ Interview mit Hauptdarsteller John Jarratt (ca. 8 Min.)
+ unveröffentlichte Szene "Gday" (ca. 1 Min.)
+ Audiokommentar mit Regisseur Greg McLean, Co-Produzent Matt Hearn & den Darstellern Cassandra Magrath und Kestie Morassi
+ Trailer (US / D), 2 TV-Spots (US)
