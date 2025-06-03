News

Thriller "White Rush – Ein eiskalter Plan" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "White Rush – Ein eiskalter Plan" (Mikaela) auf Blu-ray Disc. Der spanische Thriller über eine Befreiungsaktion auf einen Gefangenentransport während eines Wintersturms erscheint am 28.08.2025 mit deutschem und spanischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.

