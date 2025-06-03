News

Erster "Peacemaker - Staffel 2"-Trailer online

03.06.2025 (Karsten Serck)

DC hat den ersten Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von "Peacemaker" veröffentlicht:

Die zweite Staffel des "The Suicide Squad" Spin Offs mit John Cena soll in den USA am 21.08.2025 beim Streaming-Dienst Max starten. Für Deutschland ist noch kein Termin bekannt.

