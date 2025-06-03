News

"Muttertag 2" erscheint uncut auf Blu-ray Disc

Horror Kult veröffentlicht "Muttertag 2 - Die Söhne sind zurück" (Kuutamosonaatti) auf Blu-ray Disc. Der lange Zeit indizierte Horror-Thriller aus dem Jahr 1988 erscheint am 29.08.2025 uncut auf Blu-ray Disc. Es stehen zwei verschiedene Cover-Varianten zur Auswahl.

bereits erhältlich:

