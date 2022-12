News

Weitere Modern Talking-Klassiker erscheinen als limitierte Vinyl-Maxis

Music on Vinyl veröffentlicht weitere Modern Talking-Klassiker in limitierten Maxi Vinyl-Editionen. Die drei Maxi-LPs von "Brother Louie", "Geronimo's Cadillac" und "Atlantis Is Calling" erscheinen am 03.02.2023 mit einer Auflage von 1500 bzw. 1000 Stück (Geronimo's Cadillac).

Wie bereits die Maxis von "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want" und "Cheri Cheri Lady" werden auch die neuen Songs als 180 Gramm-Maxis in verschiedenen Farbvarianten veröffentlicht. Die drei 12 Inch-Schallplatten im 45 RPM-Format enthalten jeweils die Langfassung der einzelnen Songs sowie auf der B-Seite die Instrumentalversion.

Bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.