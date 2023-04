News

Warner zeigt ersten "Blue Beetle"-Trailer zum DC Superhelden-Abenteuer

Warner hat den ersten Trailer für "Blue Beetle" veröffentlicht:

Der DC-Superhelden-Action-Film mit Xolo Maridueña in der Rolle des Titelhelden und dessen Alter Ego Jaime Reyes soll am 17.08.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Der frisch gebackene College-Absolvent Jaime Reyes kehrt hoffnungsvoll in seine Heimat zurück. Doch er muss feststellen, dass sein Zuhause längst nicht mehr so ist, wie er es einst zurückgelassen hat. Während er noch auf der Suche nach seinem Platz in der Welt ist, greift das Schicksal ein. Jaime gelangt unerwartet in den Besitz des „Skarabäus“ – eines uralten Relikts, das auf außerirdischer Biotechnologie basiert. Als der geheimnisvolle Käfer ihn als symbiotischen Wirt auswählt, sieht sich Jaime plötzlich mit einer fantastischen Rüstung ausgestattet, die ihm außergewöhnliche Kräfte verleiht. Schnell wird klar, dass sich sein Leben durch den Fund für immer verändern wird: Jaime wird zum Superhelden BLUE BEETLE.

Voraussichtlich im Juni erscheint außerdem "Shazam! Fury of the Gods" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.