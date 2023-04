News

"Maigret" erscheint im Juni auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht im Juni "Maigret" auf Blu-ray Disc. Die Neuverfilmung des Krimi-Klassikers mit Gerard Depardieu läuft seit dem 30.03.2023 in den deutschen Kinos und wird laut Handelsinformationen voraussichtlich am 29.06.2023 inklusive deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erscheinen. Als Bonus-Material sind Trailer sowie die Making of-Featurettes "Die Untersuchung von Maigret" und "Auf den Spuren von Simenon - Ein Spaziergang in Lüttich" geplant.

