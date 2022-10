News

Universal: "Halloween Ends" zum Jahreswechsel auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Halloween Ends" voraussichtlich noch vor Jahresende auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Das Finale der neuen "Halloween"-Trilogie von David Gordon Green soll am 13.10.2022 in den deutschen Kinos starten und soll laut ersten Handelsinformationen am 29.12.2022 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden.

Der Soundtrack von "Halloween Ends" erscheint am 20.01.2023 auf CD und LP. Der von John Carpenter, dessen Sohn Cody Carpenter und Daniel Davies komponierte Soundtrack erscheint neben den Standard-Ausgaben auch in einer "Pumpkin Orange Viny"-Edition.

