Neuer Trailer für SciFi-Serie "Peripherie" bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat einen neuen Trailer für die auf dem William Gibson-Bestseller "Peripherie" basierende Science Fiction-Serie mit Chloë Grace Moretz veröffentlicht:

"Periphere" startet am 21.10.2022 bei Amazon Prime Video

Offizielle Synopsis:

Die Dramaserie wirft einen schillernden, halluzinatorischen Blick auf das Schicksal der Menschheit – und das, was dahinter liegt. In The Peripheral geht es um die kluge, ehrgeizige Flynne Fisher, die dem Untergang geweiht ist und keine Zukunft hat – bis die Zukunft nach ihr ruft.

