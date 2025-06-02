"Verdammt, die Zombies kommen - The Return of the Living Dead" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Black Hill Pictures veröffentlicht "Verdammt, die Zombies kommen" (The Return of the Living Dead) auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Horror-Klassiker von Dan O’Bannon aus dem Jahr 1985 wurde bereits von Nameless Media als 4K-Mediabook veröffentlicht und erscheint am 11.09.2025 uncut als einfache Ultra HD Blu-ray mit englischem DTS HD MA 5.1- und deutschem DTS HD MA 2.0-Ton.
Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar mit Regisseur Dan O'Bannon & Production Designer William Stout, ein weiterer Audiokommentar mit Cast & Crew sowie diverse Featurettes und Trailer geplant.
- Verdammt, die Zombies kommen [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Verdammt, die Zombies kommen [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Verdammt, die Zombies kommen [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
George A. Romeros "Die Nacht der lebenden Toten" (Night of the Living Dead) ist ebenfalls bereits auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.
- Die Nacht der lebenden Toten - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Die Nacht der lebenden Toten - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Die Nacht der lebenden Toten - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.