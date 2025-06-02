News

"Verdammt, die Zombies kommen - The Return of the Living Dead" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Black Hill Pictures veröffentlicht "Verdammt, die Zombies kommen" (The Return of the Living Dead) auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Horror-Klassiker von Dan O’Bannon aus dem Jahr 1985 wurde bereits von Nameless Media als 4K-Mediabook veröffentlicht und erscheint am 11.09.2025 uncut als einfache Ultra HD Blu-ray mit englischem DTS HD MA 5.1- und deutschem DTS HD MA 2.0-Ton.

Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar mit Regisseur Dan O'Bannon & Production Designer William Stout, ein weiterer Audiokommentar mit Cast & Crew sowie diverse Featurettes und Trailer geplant.

George A. Romeros "Die Nacht der lebenden Toten" (Night of the Living Dead) ist ebenfalls bereits auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.

