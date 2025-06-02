News

Finaler "M3GAN 2.0"-Trailer online

Universal hat den finalen Trailer für "M3GAN 2.0" veröffentlicht:

In der Fortsetzung des Blumhouse-Thrillers wird die Roboter-Puppe M3GAN wiederbelebt, um gegen eine noch viel gefährlichere Killer-Variante zu kämpfen, die von einem Rüstungskonzern entwickelt wurde und außer Kontrolle gerät. "M3GAN 2.0" soll am 26.06.2025 in den deutschen Kinos starten.

