"The Falcon and The Winter Soldier" ist erfolgreichster Serien-Start bei Disney+

Disney+ meldet den bislang erfolgreichsten Serien-Start bei der Streaming-Dienst mit der Premiere von "The Falcon and The Winter Soldier".

Die Marvel-Serie ist demnach weltweit die am meisten abgerufene Serie von Disney+ am Start-Wochenende vom 19.03. bis 22.03.2021 gewesen und hat damit die Premieren von "WandaVision" und "The Mandalorian" übertroffen. Konkrete Abrufzahlen für "The Falcon and The Winter Soldier" nennt Disney nicht.

Neue Folgen der Serie werden jeweils am Freitag veröffentlicht und das Finale der ersten Staffel ist für den 23.04. geplant. Eine Woche später startet "GEMEINSAM UNBESIEGBAR - Das Making-of zu The Falcon and the Winter Soldier" bei Disney+.

