News

Microsoft: Xbox Live wird zum Xbox Network

Microsoft ändert den Namen von "Xbox Live" auf "Xbox Network". Gegenüber The Verge begründete Microsoft die Umstellung damit, die Unterschiede zwischen Xbox Live Gold-Mitgliedschaften und dem dahinterstehenden Netzwerk deutlicher herauszustellen. Hinweise darauf erschienen bereits in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen nach Änderungen der Nutzungsvereinbarungen. Xbox Live Gold ist der kostenpflichtige Multiplayer-Service für Xbox-Games. Zukünftig will Microsoft aber auch die Nutzung von "Free To Play"-Spielen wie Fortnite ohne Abo ermöglichen.

