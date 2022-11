News

Telekom zeigt alle Fußball-WM 2022-Spiele in Ultra HD

Die Deutsche Telekom zeigt ab dem 20. November die Fußball-WM 2022 live bei MagentaTV. Durch eine Vereinbarung mit ARD & ZDF werden 16 Spiele der WM 2022 in Katar sogar ausschließlich im TV-Angebot der Telekom zu sehen sein. Bei Magenta TV werden alle 64 WM-Spiele live in Ultra HD übertragen. Während der WM ist eine umfangreiche Berichterstattung rund um die Spiele mit bis zu 14 Stunden Programm täglich geplant.

Für den Empfang in Ultra HD sind ein Internetanschluss ab mindestens 50 Mbit/s, ein MagentaTV Tarif (mit oder ohne Telekom Anschluss) sowie als Hardware MagentaTV One, MagentaTV Stick, Media Receiver 401 (201) 601 Sat oder MagentaTV Box (Play) erforderlich.

Bereits die EURO 2020 wurde von der Telekom auf MagentaTV auf zwei Kanälen in Ultra HD präsentiert. Die Telekom hat auch die Medienrechte für die EURO 2024 in Deutschland.

Bereits seit September ist der neue Sender FUSSBALL.TV 1 mit einem Vorprogramm bei MagentaTV zu empfangen. So zeigt die Telekom zahlreiche historische Spiele und alle deutschen WM-Spiele von 1974, 1990 und 2014 bei MagentaTV. Dazu kommen die WM-Endspiele aus den Jahren 1978 in Argentinien, 1994 in den USA, 1998 in Frankreich, 2002 in Japan, 2006 in Deutschland, 2010 in Südafrika und 2018 in Russland. Alle WM-Siege von Deutschland und ausgewählte WM-Endspiele werden in voller Länge und neu vertont angeboten.

