Technics stellt neuen Digital-Verstärker SU-R1000 vor

Technics stellt mit dem SU-R1000 seine neueste Generation an Digital-Verstärker der Öffentlichkeit vor.

Der neue Verstärker verwendet neben bekannten digitalen Technologien wie Jeno-Engine und LAPC neue Innovationen wie ADCT (Active Distortion Cancelling Technology), um Verzerrungen in der Leistungsendstufe, die durch Spannungsabfälle sowie elektromotorische Effekte der angeschlossenen Lautsprecher verursacht werden, präzise zu eliminieren.

Damit die Impedanzcharakteristik des ausgangsseitigen Tiefbassfilters nicht wie bei konventionellen Digitalverstärkern die Frequenzdarstellung beeinflusst, hat Technics eine Funktion entwickelt, die es dem Verstärker ermöglicht, die Phasen- und Impedanzeigenschaften der angeschlossenen Lautsprecher zu messen und entsprechend zu optimieren. Dieser Optimierungsalgorithmus arbeitet mit digitalem Signal-Processing und erreicht so eine ideale Impulsantwort. Das Korrektur-Processing, das auf diesem neuen Algorithmus basiert, erzielt im Gegensatz zu herkömmlichen Verstärkern – sowohl in der Amplitude als auch in der Phase – eine flache Frequenzgangantwort.

Beim SU-R1000 wurde jedes Element der Stromversorgung zur Optimierung der Klangqualität überarbeitet. Darüber hinaus sind vier unabhängige Stromversorgungseinheiten für verschiedene Schaltungsblöcke vorgesehen, um die Klangqualität weiter zu verbessern.

Der im SU-R1000 eingebaute Intelligent Phono EQ nutzt Digital Signal Processing (DSP). So soll eine Klangqualität erzielt werden, die mit einem analogen Phono-EQ nicht möglich ist. DSP setzt sich aus Accurate EQ Curve, Crosstalk Canceller und Response Optimiser zusammen. Diese Funktionen können je nach Wunsch des Benutzers ein- und ausgeschaltet werden.

Der neue Verstärker verfügt über zahlreiche Ein- und Ausgänge inklusive symmetrischer Phono-XLR- sowie zwei USB-Anschlüssen, um den Einsatz einer Vielzahl von analogen sowie digitalen Quellen und Peripheriegeräten zu ermöglichen.

Der Technics-Verstärker SU-R1000 ist ab November 2020 zu einem Preis von 7.309,95 Euro erhältlich.

