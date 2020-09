News

Neue Bluetooth-Lautsprecher von Grundig

Grundig stellt seine neueste Bluetooth-Lautsprecher Familie vor. Dabei handelt es sich um vier Modelle, die in unterschiedlichen Farben erhältlich sind.

Der neue BT-Lautsprecher CLUB ist für den mobilen Einsatz gedacht und besitzt eine integrierte Powerbank zum Laden des Smartphones und hat 20 Watt RMS Ausgangsleistung und Dual Passiv-Radiatoren, die die Basswiedergabe zusätzlich verstärken. Die BT-Reichweite liegt bei 20 Metern, die Verbindung des Smartphones ist aber auch via AUX-Kabel möglich.

Über die Bluetooth-Funktion True Wireless Stereo (TWS) wird die Kopplung mit einem zweiten Lautsprecher und damit die Musikwiedergabe in Stereoqualität ermöglicht. Mit integriertem Mikrofon fungiert die Box zudem als Freisprecheinrichtung. Der CLUB besitzt ein wasserdichtes Gehäuse und eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Der Lautsprecher in den Farben Black, Coral und Green kommt Mitte September für UVP 79,99 € in den Handel.

Der BAND Lautsprecher besitzt neben der Wiedergabe via Bluetooth, auch Radioempfang dank FM und DAB+. Die Bluetooth Reichweite gibt Grundig mit bis zu 30 Metern und die Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden an. Neben den Dual Passiv-Radiatoren besitzt der BAND ein LCD-Display mit variabler Hintergrundbeleuchtung. Der BAND ist ab Mitte September für 89,99 EUR in den in den Farben Black, Green oder Coffee erhältlich.

Die neuen BT-Lautsprecher GBT SOLO und GBT JAM besitzen spritzwassergeschützte (GBT SOLO) bzw. wasserdichte Gehäuse (GBT JAM) und sind in sechs knalligen Farben verfügbar. Dank ihrer kompakten Abmessungen passen sie somit in fast jede Tasche. Die Musikwiedergabe erfolgt via BT mit einer Reichweite von bis zu 30 Meter oder via AUX-Kabel.

Auch diese beiden Geräte bieten über die TMS-Funktion die Möglichkeit für Stereo-Sound. Durch das integrierte Mikrofon können die Speaker auch als Freisprecheinrichtung verwendet werden. Mit einer Akkulaufzeit von über 20 Stunden (GBT SOLO) bzw. über 30 Stunden (GBT JAM) gehen den beiden Lautsprechern so schnell nicht der Saft aus. Der GBT JAM kann zudem als Powerbank genutzt werden und das gekoppelte Smartphone aufladen.

Der GBT SOLO und GBT JAM sind ab Anfang September mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 € (GBT Solo) bzw. 34,99 € (GBT Jam) im Handel erhältlich.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.