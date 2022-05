News

Star Wars: "The Mandalorian - Staffel 4" bei Disney+ bereits in Planung

Lucasfilm plant bereits eine vierte Staffel von "The Mandalorian" bei Disney+. John Favreau erklärte gegenüber "Cinemablend" im Rahmen der "Star Wars Celebration 2022", dass er bereits an der vierten Staffel schreiben würde.

Favreau deutet dabei an, dass sich die Geschichten der verschiedenen "Star Wars"-Serien weiter verknüpfen werden. So beeinflusst die Handlung der neuen Star Wars-Serie "Ahsoka" die vierte Staffel von "The Mandalorian" und im Finale der zweiten "Mandalorian"-Staffel gab es bereits eine Verbindung zu den "Star Wars"-Kinofilmen.

Dies dritte Staffel von "The Mandalorian" soll voraussichtlich im Februar 2023 bei Disney+ starten. Für 2023 sind ebenfalls die Debüts der Star Wars-Serien "Ahsoka" und "Skeleton Crew" geplant. Bereits am 31.08.2022 startet "Andor" bei Disney+. Außerdem ist seit dem 27.05. "Obi-Wan Kenobi" bei dem Disney-Streaming-Dienst zu sehen.

