"Star Trek: Sektion 31" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Paramount veröffentlicht "Star Trek: Sektion 31" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der für den Streaming-Dienst Paramount+ produzierte Science Fiction-Film mit Michelle Yeoh aus der Serie "Star Trek: Discovery" erscheint am 08.05.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Auf der Blu-ray Disc gibt es Dolby Atmos-Originalton und einen deutschen Dolby Digital 5.1-Mix. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und ein "Gag Reel" geplant.
Update: Am 28.08.2025 erscheint "Star Trek: Sektion 31" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray mit Standard-Verpackung.
