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Denon: DIRAC Live-Upgrade mit 20% Rabatt

Für kurze Zeit gibt es das Dirac Live-Upgrade für Denon AV-Receiver und Verstärker mit 20% Rabatt. Die Dirac Live-Raumkorrektur-Software zur Raumklangoptimierung kann für den AVC-A1H, AVC-A10H, AVC-X6800H, AVC-X4800H, AVC-X3800H und Denon Home Amp aktiviert werden. Zum Erwerb einer Lizenz mit 20% Rabatt muss auf der Dirac-Website an der Kasse der Code MIDSOMMAR20 eingegeben werden. Die Aktion läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

www.dirac.com/live/denon/

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