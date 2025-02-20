News

Sky: "The Last of Us - Staffel 2" startet im April

Sky zeigt ab April die zweite Staffel von "The Last of Us". Die sieben neuen Episoden der Serie laufen ab dem 14.04.2025 wöchentlich bei Sky und WOW sowie auf dem Sender Sky Atlantic.

Offizielle Synopsis:

Nach fünf Jahren Frieden und den Ereignissen der ersten Staffel holt die gemeinsame Vergangenheit Joel und Ellie wieder ein. Sie geraten in einen Konflikt miteinander und müssen sich in einer Welt behaupten, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen haben.

www.sky.de

