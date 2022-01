News

Serien-Highlights im Februar und März bei Sky

Sky zeigt ab 01. Februar die finale Staffel des Sky Original "A Discovery of Witches". Staffeln eins und zwei sind auf Sky Ticket verfügbar, die letzten sieben Episoden der Fantasysaga werden ab 01.02.2022 auf Sky One und Sky Ticket zu sehen sein. Immer dienstags um 22:10 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

Ab 11. März wird das achtteilige Sky Original "The Rising" auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar sein. Das britische Remaker der belgischen Serie "Zimmer 108" ist eine Mystery-Crime-Serie mit Clara Rugaard, Nenda Neururer und Solly McLeod. Regie führte Ed Lilly ("Industry") und Thora Hilmarsdottir ("Stella Blomkvist"). "The Rising" wird immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Sky Atlantic zu sehen sein. Außerdem kann die komplette Staffel ab 11.03.2022 auf Sky Ticket und Sky Q abgerufen werden.

Der 23. März ist der Startschuss für Staffel zwei der Emmy prämierten HBO-Serie "Euphoria". Die Drama-Serie von Sam Levinson mit Emmy-Preisträgerin Zendaya gibt es immer mittwochs ab 22:15 Uhr, jeweils zwei Episoden, auf Sky Atlantic. Außerdem auch auf Abruf via Sky Ticket und Sky Q. Um 20:15 Uhr werden zur Einstimmung nochmal die Sonder-Episoden "Kein Kummer währt ewig" und "So wunderschön wie das Meer" ausgestrahlt. Staffel eins ist auf Sky Ticket und über Sky Q ebenfalls auf Abruf verfügbar.

