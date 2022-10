News

Horror-Klassiker "Katakomben des Grauens" bald auf Blu-ray Disc

Anolis Entertainment veröffentlicht "Katakomben des Grauens" (Attack of the Giant Leeches) im Oktober auf Blu-ray Disc. Der Horror-Klassiker aus dem Jahr 1959 erscheint am 28.10.2022 als 2 Disc-Edition mit Blu-ray Disc und DVD.

Als Bonus-Material ist u.a. eine HD-Abtastung des Films "Das Grauen kam um Mitternacht" (Night of the Blood Beast) dabei, in den vom deutschen Kinoverleih einige Szenen aus "Katakomben des Grauens" eingefügt wurden.

Katakomben des Grauen (Blu-ray Disc)

Bildformat: 1:1,66 (16:9)

Tonformat: Deutsch/Englisch – DTS-HD/DD 2.0 Mono

Untertitel: Deutsch (ausblendbar)

Bonus:

Audiokommentar mit Ingo Strecker und Alexander Iffländer

Amerikanischer Kinotrailer

Vintage Kinofassung von „Das Grauen kam um Mitternacht“

Bildergalerie

Inkl. 16-seitigem Booklet geschrieben von Ingo Strecker

