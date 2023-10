News

"Sarah Connor: Not SO Silent Night" erscheint als "Cozy Edition" auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP

Sarah Connor veröffentlicht ihr Weihnachtsalbum "Not SO Silent Night" als erweiterte "Cozy Edition" mit drei neuen Songs auf CD & LP. Zusätzlich erscheint noch ein limitiertes "Not SO Silent Night" Box-Set, welches einen Live-Mitschnitt des Weihnachtskonzertes in Berlin aus dem Jahr 2022 als "Christmas Show" auf Blu-ray Disc & DVD enthält.

Die Cozy Editions von "Sarah Connor: Not SO Silent Night" werden ab dem 17.11.2023 im Handel erhältlich sein.

