Samsung kündigt erstes HDR10+ Video-Game an

Samsung kündigt das erste Videospiel mit Unterstützung für HDR10+ an. Das Spiel "The First Descendant" wurde von NEXON entwickelt und wird auf der Gamescom 2023 präsentiert. Der neue HDR10+ GAMING-Standard wurde von HDR10+ Technologies, LLC entwickelt und bereits Ende 2021 vorgestellt.

HDR10+ GAMING soll nicht nur mehr Dynamik ermöglichen sondern auch ein verbessertes Gameplay mit nahezu sofortigen Reaktionen durch geringe Latenz und Unterstützung variabler Bildwiederholfrequenzen bieten. Entwickler erhalten Tools , die konsistente und zuverlässige HDR-Gaming-Erlebnisse auf allen HDR10+ GAMING-Displays ermöglichen sollen. HDR10+ GAMING wird seit 2022 auf Samsung-Monitoren (Odyssey 7-Serie und höher) und TV-Modellen (Q70-Serie/120 Hz und höher) unterstützt.

Der offene Betatest von „The First Descendant“ beginnt am 19. September 2023 und soll Spielern auf der ganzen Welt die Möglickeit geben, HDR10+ GAMING selbst auszuprobieren. Wann genau das fertige Spiel veröffentlicht werden soll, ist noch offen.

Bildquelle: HDR10+ Technologies, LLC

