RTL zeigt NFL Football ab September live

RTL zeigt ab September US-Football-Spiele aus der National Football League (NFL) live. Ab dem 10. September werden mehrere NFL-Games live am Sonntag übertragen. Jeweils ab 19:00 Uhr und 22:25 Uhr zeigt RTL zwei Spiele im RTL-Hauptprogramm. Außerdem wird noch ein weiteres Spiel beim Streaming-Dienst RTL+ gezeigt. Folgende Übertragungen sind für den September geplant:

08.09.2023

Detroit Lions @ Kansas City Chiefs: RTL 8.9., 01:25 Uhr (Kickoff: 02:20 Uhr)

10.09.2023

Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns: RTL 10.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

Miami Dolphins @ Los Angeles Chargers: RTL 10.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr)

Carolina Panthers @ Atlanta Falcons: RTL+ 10.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

17.09.2023

Seattle Seahawks @ Detroit Lions: RTL 17.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

New York Jets @ Dallas Cowboys: RTL 17.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr)

Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals: RTL+ 17.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

24.09.2023

New England Patriots @ New York Jets: RTL 24.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

Dallas Cowboys @ Arizona Cardinals: RTL 24.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr)

Los Angeles Chargers @ Minnesota Vikings: RTL+ 24.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

Die NFL-Spiele werden von RTL in HDTV übertragen. Zwar betreibt RTL mit RTL UHD bereits einen eigenen Sender, auf dem einzelne Sendungen in 4K gezeigt werden können. Doch da die NFL-Spiele in den USA bislang noch nicht in Ultra HD produziert werden, gibt es auch keine Ultra HD-Übertragung.

RTL hat von der US-amerikanischen National Football League die Live-Übertragungsrechte im Free-TV und auf RTL+ für fünf Saisons mit wöchentlichen Live-Spielen im Ligabetrieb bis 2028 erworben. Jeweils zwischen September und Februar sollen in jeder Saison rund 80 NFL-Live-Übertragungen gezeigt werden. Auch der Super Bowl sowie das "Germany Game", eine Partie, die in Deutschland ausgetragen wird, werden von RTL übertragen.

