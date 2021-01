News

RTL UHD zeigt weitere Serie in Ultra HD

RTL zeigt auf seinem Event-Kanal RTL UHD ab heute die neue Staffel der Serie "Die Lehrer" in Ultra HD. Die neunte Staffel startet am 07.01.2021 um 20:15 Uhr bei RTL UHD und umfasst insgesamt 13 neue Folgen, die in den kommenden Wochen jeweils am Donnerstag in Ultra HD gezeigt werden.

RTL UHD wird via Satellit Astra 19.2° Ost ausgestrahlt. Voraussetzung für den Empfang ist ein HD+ Abo. Im Kabel ist der Sender bereits in den Netzen von wilhelm.tel und willy.tel verfügbar. Im September wurde die Einspeisung von RTL UHD in das Zentralnetz des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus für PŸUR Kunden angekündigt. Der Ultra HD-Sender kann auch im Magenta TV-Angebot der Telekom empfangen werden.

