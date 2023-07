News

"Prey": Der neueste "Predator"-Film bald auch auf 4K Ultra HD Blu-ray?

Bei Disney soll es Pläne geben, das Predator-Prequel "Prey" auch auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc zu veröffentlichen. Laut "The Digital Bits" soll diese Info inzwischen von mehrere US-Industriequellen verbreitet worden sein. Disney selbst hat bislang aber noch keine offizielle Ankündigung veröffentlicht und im Handel ist der Film auch noch nicht auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc vorbestellbar.

Der von den 20th Century Studios produzierte Science Fiction-Thriller von Dan Trachtenberg ("The Boys" & "10 Cloverfield Lane") war nicht im Kino zu sehen, sondern wurde im August 2022 in den USA beim Streaming-Dienst Hulu und hierzulande bei Disney+ veröffentlicht. Disney+ zeigt "Prey" in 4K und HDR inklusive Dolby Vision sowie mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton.

