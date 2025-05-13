News

Panasonic stellt Gaming Nacken-Lautsprecher SC-GNW30 vor

Bildquelle: Panasonic

Panasonic präsentiert mit dem SC-GNW30 einen neuen kabellosen Gaming Nacken-Lautsprecher. Ein Lautsprecher-Array mit vier Treibereinheiten mit 38mm Durchmesser sollen hier für fesselnden und immersiven Surround-Sound sorgen. Die Audiosignalübertragung kann sowohl kabelgebunden via HDMI 2.1 oder kabellos mit Bluetooth 5.3 erfolgen. Der SC-GNW30 ist jetzt, neben PS4/PS5 und Nintendo Switch, auch mit der Xbox, macOS und Smartphones kompatibel. Natürlich wird auch HDMI ARC unterstützt. Zwei Mikrofone und KI-Sprachverarbeitungstechnologie sollen für hohe Sprachqualität bei Videocalls oder Spielechats sorgen.

Der Gaming Nacken-Lautsprecher besteht aus einem tragbaren Lautsprecher und einer separaten Sendereinheit, mit der SC-GNW30 kabellos verbunden ist. Der Sender kann per USB oder HDMI an einen kompatiblen Computer, eine Spielekonsole oder einen Fernseher angeschlossen werden. Der Sender des GNW30 verfügt zudem über einen Subwoofer-Eingang, um noch kraftvollere Klangwelten zu erzeugen.

Die Akkulaufzeit des Lautsprechers, der auf den Schultern getragen wird, soll bis zu 9 Stunden betragen. Auf Basis von Studien der Nacken- und Schulterphysiologie gewährleistet der Hersteller, eigenen Angaben zufolge, einen außergewöhnlich bequemen Sitz. Die hauseigene Wireless-Technologie von Panasonic garantiert 6-Kanal-Audio auf einem speziellen 2,4-GHz-Band mit einer Latenz von weniger als 20ms. Schnelle Audioanpassungen sind mit den Tasten am Lautsprecher möglich.

Der SC-GNW30 kann Stereoton hochskalieren. In der neuen Soundslayer-App sind Funktionen wie Equalizer, Chat-Lautstärke und Sound-Modi anwählbar. Ein Rollenspiel-Modus, ein Ego-Shooter-Modus sowie ein Sprachmodus sind als Presets an Bord. Mit der KI-Sprachverarbeitung von Intelligo Technology Inc. soll eine sehr effektive Geräusch- und Echounterdrückung erfolgen.

