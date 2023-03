News

"Pink Floyd - The Dark Side of the Moon" erscheint auch als 50th Anniversary SACD-Edition

Zum 50. Jubiläum des Pink Floyd-Albums "The Dark Side of the Moon" wurde bereits hierzulande das neue "50th Anniversary Deluxe Set" mit zwei Blu-ray Discs (inklusive Dolby Atmos-Mix), DVD, CD, LP und zwei Vinyl-Singles veröffentlicht.

In Japan erscheint außerdem im April auch eine 50th Anniversary-Edition mit der SACD von "The Dark Side Of The Moon". Dabei handelt es sich um die bereits 2021 vom Label "Analogue Productions" veröffentlichte Hybrid-SACD mit Multichannel und Stereo-Mix, die am 19.04.2023 in einer besonders aufgemachten Verpackung im 7 Zoll Mini Lp-Look mit Postern, Photo-Album und Promo-Material für den japanischen Markt erscheinen soll.

Die SACD wird auch als Japan-Import hierzulande z.B. über jpc.de erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.