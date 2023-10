News

"Phil Collins: Face Value" erscheint als 45 RPM Vinyl-Edition von Analogue Productions

Das High End-Label Analogue Productions veröffentlicht "Face Value" von Phil Collins in einer neuen Vinyl-Sonderedition. Das 1981 erschienene erste Solo-Album des Genesis-Schlagzeugers mit Songs wie "In The Air Tonight" und "If Leaving Me Is Easy" wird als Doppel-LP mit zwei 180 Gramm-Schallplatten im 45 RPM-Format neu aufgelegt. Der Produktionsprozess für die Sonderauflage wird von Analogue Productions folgendermaßen beschrieben:

Zuerst haben wir uns an Chris Bellman von Bernie Grundman Mastering gewandt, um Lacke aus einer 1/4" EQ-Dolby-Bandkopie des Original-Masters zu schneiden. Die Pressung erfolgt durch Quality Record Pressings und RTI, und das Album befindet sich in einem Tip-on-Format im Gatefold-Stil mit Doppeltaschen und Folienlaminierung von Stoughton Printing.

Die neue "Phil Collins: Face Value"-Sonderedition von Analogue Productions wird ab dem 20.10.2023 erhältlich sein. Am 27.10. veröffentlicht das Label außerdem "The White Stripes: Elephant" als UHQR Vinyl LP & SACD.

bereits erhältlich:

Tracklisting

1. In The Air Tonight

2. This Must Be Love

3. Behind The Lines

4. The Roof Is Leaking

5. Droned

6. Hand In Hand

7. I Missed Again

8. You Know What I Mean

9. Thunder And Lightning

10. I'm Not Moving

11. If Leaving Me Is Easy

12. Tomorrow Never Knows

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.