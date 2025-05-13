News
Warner: Neuer "F1"-Trailer zum Formel 1-Film mit Brad Pitt online
13.05.2025 (Karsten Serck)
Warner hat einen neuen Trailer für "F1 - Der Film" veröffentlicht:
Das Formel 1-Drama von Joseph Kosinski mit Brad Pitt soll am 26.06.2025 in den deutschen Kinos starten. Ob "F1" später auch fürs Heimkino auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheint, ist noch offen, da es sich um eine Produktion von "Apple Films" handelt und "F1" somit auch nach der Kinoauswertung zum Streaming bei Apple TV+ landen könnte.
