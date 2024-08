XXL-SPECIAL: Panasonic OLED-TVs 2024 - Z95A, Z93A, Z90A, Z85A und Z80A mit Top-Bild und umfangreicher Ausstattung

Panasonic sortiert sein OLED-TV-Programm 2024 neu. Die OLED-Flaggschiffe für 2024 basieren auf Fire TV und heißen Z95A (lieferbar in 65" und 55") und Z93A (lieferbar in 77"). Diese Modelle wurden bereits im Januar auf der CES angekündigt.

Der Z95A und der Z93A offerieren dank eines neuen, enorm rechenstarken Chipsatzes und eines helleren Panels eine für Panasonic typische, erstklassige Bild- und Audioqualität. Dolby Vision IQ® mit Precision Detail wird ebenfalls unterstützt und sorgt für eine weiter optimierte Darstellung von Dolby Vision®-Inhalten. Scharfe Bilder inklusive größerer Tiefe und mit mehr Textur stehen hier im Fokus. 360 Soundscape Pro, ein leistungsstarkes Lautsprechersystem, das von den Akustik-Experten von Technics sorgfältig abgestimmt wurde, eignet sich auch für Dolby Atmos Inhalte.

Panasonic Z95A Flaggschiff-TV

Detailansicht links vorne

Rückseite

Der Z95A und der Z93A integrieren mittels der Fire TV-Plattform die bevorzugten Streamingdienste und Live-TV-Kanäle, Apps und maßgeschneiderten Empfehlungen auf der Startseite – und das alles übersichtlich und komfortabel bedienbar. Panasonic hat aber auch zahlreiche Features, die im My Home Screen Betriebssystem exzellent umgesetzt waren, in die neuen Modelle übertragen. So ist z.B. das EPG praktisch identisch geblieben und auch die Sendersortierung funktioniert besonders einfach. Auch die Smart-Home-Integration wurde gezeigt und ergibt insbesondere durch die Möglichkeit von Routinen und Automationen Sinn. Eine solche Routine lässt sich bequem per Sprachbefehl starten, oder aber auch auf die nun erweiterte My App-Taste legen.

Die Modelle vereinen in ihrem Konzept verschiedene Qualitätsmerkmale: Die schon legendäre, exzellente Bild- und Tonqualität von Panasonic in Kombination mit einem umfangreichen Angebot an Apps, darunter Streaming-Dienste, Musik-Services und vieles mehr - alles auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Die 2024er OLED Top-Fernseher kommen mit integriertem Fire TV-Erlebnis und weiteren Features, von denen zum Beispiel auch Gamer profitieren, einschließlich extrem niedriger Latenz, dem True Game Mode und dem praktischen Game Control Board. Zu weiteren Funktionen gehören der Penta Tuner, Kanalsortierung und die My App-Taste auf der Fernbedienung für den einfachen Zugriff auf Lieblingsanwendungen. All dies sind Features, für die Panasonics Smart-TVs schon seit längerer Zeit geschätzt werden.

Panasonic Fire TV-Integration

Erstmalig ist Alexa auf Panasonic Smart-TVs der Generation 2024 verfügbar. Kunden können per Sprache Apps starten, Musik abspielen, nach Titeln suchen oder das Smart Home bedienen sowie verwalten. Die neuen OLED-Fernseher sind daher nicht nur Unterhaltungsgeräte, sondern agieren auch als Zentrale für das Smart Home Management. Sie verfügen über das Alexa Smart Home Dashboard, mit man das Smart Home überwachen und steuern kann.

Wenn die neuen Modelle Z95A und Z93A nicht zum Fernsehen verwendet werden, verwandeln sie sich dank der Fire TV Ambient-TV-Funktion in dynamische Displays und zeigen zum Beispiel persönliche Fotos an und oder liefern über anpassbare Alexa-Widgets Informationen zm Kalender und zu Erinnerungen.

Das übersichtliche EPG z.B. ist identisch geblieben

Panasonic hat viele Funktionen seines proprietären Betriebssystems implementiert, wie beispielsweise den Penta Tuner für erweiterten Rundfunkempfang. Neben Satelliten-, Kabel- und Antennenempfang bietet der Penta Tuner weitere Empfangswege an, daher ist auch der Empfang über das Internet (IPTV) und über das Heimnetzwerk (TV>IP) möglich. Das bedeutet, dass der Fernseher unabhängig von einer Antennensteckdose aufgestellt werden kann und Programme in jedem Raum ohne zusätzlichen TV-Anschluss auf komfortablem Wege empfangen werden können. Das Topmodell verfügt auch, erstmals überhaupt in einem mit Fire TV ausgestatteten Fernseher, über eine USB-Recording-Funktion.

Darüber hinaus verfügen die Fernbedienungen der Z95A- Z93A-Modellreihen über die „My App“-Taste, die so programmiert werden kann, dass sich direkt eine Lieblings-App oder ein Kanal öffnet, wenn man den Button auf der Fernbedienung betätigt.

Der My App-Button ist deutlich flexibler geworden, selbst Routinen sind dank Fire TV-Integration nun möglich

Mit der ebenfalls bereits bekannten sowie bewährten HbbTV Operator App ist es möglich, auf Live- und On-Demand-Inhalte zuzugreifen, ohne dass Hardware oder Smartcards erforderlich sind. Die USB-Aufnahme ermöglicht eine bequeme Wiedergabe, und die automatische Tuner-Erkennung sowie der erweiterte Channel Editor stehen für eine einfache Einrichtung.

Wir haben es eingangs schon erwähnt: Die neuen OLED-Fernseher Z95A und Z93A kombinieren einen brandneuen Chipsatz und ein besonders helles Panel, den HCX Pro AI Processor MK II, mit dem Master OLED Ultimate-Panel (bzw. dem Master OLED Pro Cinema Panel für den Z93A). Panasonics enormes Wissen und die enorme Sorgfalt der Panasonic Ingenieure bei der Feinabstimmung von Panels werden hier mit den erstklassigen Fähigkeiten der Hollywood-Größe Stefan Sonnenfeld kombiniert. Der Gründer und CEO von Company 3 gehört zu einer Handvoll führender Künstler, die sich für die Kraft der Farbabstimmung einsetzen, um Geschichten authentisch zu erzählen und umd dadurch Emotionen zu wecken.

Sonnenfeld, der von NPR den Namen „da Vinci des Films“ erhalten hat, stellte seine Fähigkeiten als Kolorist bei vielen der bekanntesten und beliebtesten Filme des letzten Jahrzehnts unter Beweis. So beispielsweise bei Top Gun: Maverick, A Star is Born, Wonder Woman, HBOs White Lotus, Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, 300 und viele mehr. Wie auch andere führende Coloristen, Studios und Postproduktionshäuser setzt er auf Panasonic OLED-Bildschirme als großformatige Referenzmonitore im Arbeitsalltag.

Master OLED Ultimate-Panel im Z95A

Der Z95A verfügt über ein Master OLED Ultimate Panel Modul, das mit einem modernen Micro Lens Array und einer von Panasonic-Ingenieuren entwickelten mehrschichtigen Wärmemanagement-Konfiguration versehen wurde. Aufgrund der verbesserten Ansteuerungstechnologie und des Wärmemanagements erzielt das 2024er Panel laut Unternehmensangaben eine noch nie dagewesene Helligkeit.

Der 2024er HCX Pro AI Prozessor MK II im Z95A und Z93A ist für den Antrieb der neuen 4K Remaster Engine verantwortlich, die durch die Kombination von KI und mathematischen Modellen für außergewöhnlich scharfe Bilder und eine höchst wirkungsvolle Rauschunterdrückung beim Streaming die Bildqualität optimiert. Die Abstufung wurde ebenfalls verbessert, um störende Streifenbildung zu reduzieren.

Panasonic 77"-Modell Z93A

Seitliche Ansicht des unteren Bereichs

Standfuß Z93A

Darüber hinaus setzen die Geräte auf Dolby Vision IQ in Verbindung mit den integrierten Umgebungslichtsensoren des Fernsehers, um zu erkennen, wie hell es im Wohnzimmer ist - für eine nahezu perfekte Helligkeitsanpassung des Bildes.

In Zusammenarbeit mit Hollywood-Partnern haben die Panasonic- und Technics-Ingenieure die neuen OLED-Displays sorgfältig abgestimmt, um sicherzustellen, dass die visuellen sowie die akustischen Leistungen Hand in Hand für Top-Performance sorgen - mit 360 Soundscape Pro, abgestimmt von Technics' renommierten Soundexperten. Die Geräte unterstützen auch multidirektionale Lautsprecher, die beim Genießen von Inhalten in Dolby Atmos einen räumlich dichten Klang ermöglichen.

Panasonic integriert wichtige Gaming-Features in die 2024er Modelle

Level Up Your Game - so könnte das Motto für Gamer lauten, die auf die neuen Panasonic Topmodelle 2024 setzen. Denn der Z95A und der Z93A gehören zu den ersten OLED-Fernsehern der Welt, die eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz erzielen können, und das ist eine wichtige Entwicklung für Gamer. Warum? Ganz einfach - diese Funktion garantiert eine unvergleichliche Reaktionsfähigkeit und flüssiges Bildverhalten. Das Herzstück dieser Innovation ist der neue HCX Pro AI-Prozessor MK II, der auch hier seine enorme Rechenpower voll ausspielen kann.

Dank des neuen Prozessors stellt Panasonic den weiter entwickelten „Game Mode Extreme“ vor, der die Fernseher mit zeitgemäßen Gaming-Funktionen ausstattet und sie so für die neuesten Konsolen und PCs bereit macht. Die Integration von HDMI 2.1 High Frame Rate und VRR mit bis zu 144 Hz heißt: Mehr Bilder pro Sekunde, was zu einem flüssigeren, nahtlosen Gameplay führt. Eine weitere Optimierung beinhaltet, dass Spiele mit Dolby Vision nun auch mit Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz kompatibel sind. Dieses Upgrade sorgt für erstklassigen Kontrast und eine überaus brillante Bildqualität in High Dynamic Range.

Darüber hinaus zeichnen sich die Fernseher durch eine geringe Eingabeverzögerung aus - eine Funktion, die für die vielen schnellen Spiele von enormer Bedeutung ist, da sie sicherstellt, dass jede Controller-Aktion ohne störende Verzögerung direkt auf dem Bildschirm wiedergegeben wird.

HDMI 2.1, hohe Bildwiederholrate, VRR, etc. sind in den hochwertigen Modellen integriert

Die neuen OLED-Fernseher unterstützen zudem den True Game Mode, eine Bildvoreinstellung, die speziell auf die Verbesserung der Farbgenauigkeit zugeschnitten ist, einschließlich optimaler Weißabgleichs- und Graustufeneinstellungen. Das Ergebnis ist ein Spielerlebnis, das sich eng an die hinter dem Game stehende Idee der Spieleentwickler anlehnt.

Zusätzlich zu den visuellen Verbesserungen bieten diese Fernseher spezielle Game Sound Modes für die Genres RPG (Role-Playing Games) und FPS (First-Person Shooter). Der RPG-Modus modelliert eine 3D-Klanglandschaft mit klaren Dialogen, während der FPS-Modus so abgestimmt ist, dass er wichtige Geräusche, wie z. B. Schritte, hervorhebt und so einen taktischen Vorteil in Shooter-Spielen offeriert.

Die HDR-Bildanpassung mit Tone Mapping OFF ist eine weitere wichtige und zeitgemäße Funktion. Sie garantiert die perfekte Anpassung von HDR-Spielen direkt an der Quelle und nicht am Fernseher. Dies ermöglicht hohe Helligkeitswerte und detaillierte Sichtbarkeit ohne störende Nebenwirkungen.

Alle Spieleinstellungen sind über ein aktualisiertes „Game Control Board“ auf dem Bildschirm einfach und schnell zugänglich. Der Zugriff kann auch über die anpassbare My App-Taste erfolgen. Die Modelle Z95A und Z93A besitzen die Kompatibilität zu NVIDIA® G-SYNC® und zu AMD FreeSyncTM Premium4 und sind entsprechend zertifiziert. Preise

Kommen wir zum Schluss zu den Preosen: Der 77Z93A liegt bei 5.499 € (UVP), der 65Z95A bei 4.399 € (UVP) und der 55Z95A bei 3.299 € (UVP).

Weiter geht es auf Seite 2 mit den Modellreihen Z90A und Z85A - viele weitere Detailbilder inklusive der Rückseite, Anschlüsse und der neuen Fernbedienung findet man in der Bildergalerie auf der letzten Seite!

