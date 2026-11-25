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Velodyne Acoustics WiConnect System 2: Kabellose Audioübertragung mit bis zu 30 Metern Reichweite

Bildquelle: Velodyne Acoustics

Das Velodyne Acoustics WiConnect System 2 ermöglicht die kabellose Übertragung von Audiosignalen in 48 kHz und 24 Bit. Passend dazu bietet der Hersteller den aktiven Subwoofer WiConnect 10 zum Black Friday deutlich günstiger an: Statt 849 Euro kostet er aktuell 269 Euro.

Das Wichtigste in Kürze

WiConnect System 2: Kabellose Audioübertragung mit 48 kHz / 24 Bit

Reichweite: bis zu 30 Meter

Mehrere Empfänger: Bis zu vier Empfänger lassen sich mit einem Sender verbinden

WiConnect 10: Aktiver Subwoofer mit 10-Zoll-Downfire-Tieftöner und Class-D-Endstufe

Aktionspreis WiConnect 10: 269 statt 849 Euro

WiConnect System 2 für flexible Audio-Setups

Das WiConnect System 2 von Velodyne Acoustics soll mehr Freiheit bei der Aufstellung von Lautsprechern und Subwoofern ermöglichen. Es überträgt Audiosignale kabellos mit einer Auflösung von 48 kHz und 24 Bit und erreicht laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 30 Metern. An einen Sender können bis zu vier Empfänger gekoppelt werden. Damit eignet sich das System für flexible Stereo- und Heimkino-Installationen, bei denen sich Signalkabel vermeiden lassen.

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WiConnect 10 zum Black-Friday-Preis

Zusätzlich ist der aktive Subwoofer Velodyne Acoustics WiConnect 10 im Rahmen einer Black-Friday-Aktion deutlich reduziert. Er verfügt über einen 10-Zoll-Downfire-Tieftöner und eine Class-D-Endstufe. Der mitgelieferte Funksender überträgt das Audiosignal kabellos vom Receiver zum Subwoofer und erlaubt dadurch eine flexible Platzierung im Raum.

Der WiConnect 10 kostet während der Aktion 269 Euro statt der regulären 849 Euro. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten bieten die Produktseiten von Velodyne Acoustics zum WiConnect 10 und zum WiConnect System 2.