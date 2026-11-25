JBL Weihnachtskauftipps: JBL Live-Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher
Ob Musikgenuss unterwegs oder stimmungsvolle Lichtshow für zu Hause: JBL hält mit der Live-Serie und dem Pulse 6 verschiedene Geschenkideen für Musikfans bereit. Das Angebot reicht von Over-Ear- und In-Ear-Kopfhörern mit Noise Cancelling bis zum portablen Bluetooth-Lautsprecher mit dynamischer 360-Grad-Beleuchtung.
Das Wichtigste in Kürze
- JBL Live 780NC: Over-Ear-Kopfhörer, UVP 179,99 Euro
- JBL Live 680NC: Over-Ear-Kopfhörer, UVP 149,99 Euro
- JBL Live Buds 4, Live Beam 4 und Live Flex 4: In-Ear-Kopfhörer, jeweils 199,99 Euro
- JBL Pulse 6: Portabler Bluetooth-Lautsprecher mit Lichtshow, UVP 299,99 Euro
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JBL Live-Serie: Kopfhörer für unterwegs
Mit der Live-Serie bietet JBL verschiedene Kopfhörermodelle für unterschiedliche Ansprüche und Vorlieben. Die Over-Ear-Modelle Live 780NC und Live 680NC sowie die In-Ear-Kopfhörer Live Buds 4, Live Beam 4 und Live Flex 4 kombinieren JBL Signature Sound mit Noise Cancelling. Die beiden Bügelkopfhörer erreichen laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden.
- Weitere Infos hier: SPECIAL: JBL Live 780NC - hochentwickelter Kopfhörer zum hervorragenden Kaufpreis
Ein besonderes Ausstattungsmerkmal der drei In-Ear-Modelle ist das Smart Charging Case. Über dessen integrierten Touchscreen lassen sich Musiktitel wechseln, Benachrichtigungen abrufen und Klangeinstellungen anpassen, ohne dafür das Smartphone hervorholen zu müssen.
Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 179,99 Euro für den JBL Live 780NC und 149,99 Euro für den Live 680NC. Die drei In-Ear-Modelle Live Buds 4, Live Beam 4 und Live Flex 4 kosten jeweils 199,99 Euro. Alle Modelle sind in verschiedenen Farben erhältlich.
JBL Pulse 6: Musik mit 360-Grad-Lichtshow
Der portable Bluetooth-Lautsprecher JBL Pulse 6 kombiniert JBL Sound mit einer dynamischen 360-Grad-Lichtshow, die sich im Rhythmus der Musik bewegt. Neben lebendigen Lichteffekten bietet er verschiedene Ambient-Modi sowie eine integrierte Nachtlichtfunktion.
Zur Ausstattung zählen außerdem ein beleuchteter Tragegriff, bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit und ein Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IP68. Der JBL Pulse 6 ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299,99 Euro erhältlich.
- Weitere Infos in unserem Special: JBL Pulse 6 und PartyBox Ultimate 2 - zwei neue Hightech-Tools für die nächste Party
Alle genannten JBL-Produkte sind über den Hersteller erhältlich: