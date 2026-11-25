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JBL Weihnachtskauftipps: JBL Live-Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher

Ob Musikgenuss unterwegs oder stimmungsvolle Lichtshow für zu Hause: JBL hält mit der Live-Serie und dem Pulse 6 verschiedene Geschenkideen für Musikfans bereit. Das Angebot reicht von Over-Ear- und In-Ear-Kopfhörern mit Noise Cancelling bis zum portablen Bluetooth-Lautsprecher mit dynamischer 360-Grad-Beleuchtung.

Das Wichtigste in Kürze

JBL Live 780NC: Over-Ear-Kopfhörer, UVP 179,99 Euro

JBL Live 680NC: Over-Ear-Kopfhörer, UVP 149,99 Euro

JBL Live Buds 4, Live Beam 4 und Live Flex 4: In-Ear-Kopfhörer, jeweils 199,99 Euro

JBL Pulse 6: Portabler Bluetooth-Lautsprecher mit Lichtshow, UVP 299,99 Euro

https://de.jbl.com/

JBL Live-Serie: Kopfhörer für unterwegs

Mit der Live-Serie bietet JBL verschiedene Kopfhörermodelle für unterschiedliche Ansprüche und Vorlieben. Die Over-Ear-Modelle Live 780NC und Live 680NC sowie die In-Ear-Kopfhörer Live Buds 4, Live Beam 4 und Live Flex 4 kombinieren JBL Signature Sound mit Noise Cancelling. Die beiden Bügelkopfhörer erreichen laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden.

Ein besonderes Ausstattungsmerkmal der drei In-Ear-Modelle ist das Smart Charging Case. Über dessen integrierten Touchscreen lassen sich Musiktitel wechseln, Benachrichtigungen abrufen und Klangeinstellungen anpassen, ohne dafür das Smartphone hervorholen zu müssen.

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Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 179,99 Euro für den JBL Live 780NC und 149,99 Euro für den Live 680NC. Die drei In-Ear-Modelle Live Buds 4, Live Beam 4 und Live Flex 4 kosten jeweils 199,99 Euro. Alle Modelle sind in verschiedenen Farben erhältlich.

JBL Pulse 6: Musik mit 360-Grad-Lichtshow

Der portable Bluetooth-Lautsprecher JBL Pulse 6 kombiniert JBL Sound mit einer dynamischen 360-Grad-Lichtshow, die sich im Rhythmus der Musik bewegt. Neben lebendigen Lichteffekten bietet er verschiedene Ambient-Modi sowie eine integrierte Nachtlichtfunktion.

Zur Ausstattung zählen außerdem ein beleuchteter Tragegriff, bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit und ein Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IP68. Der JBL Pulse 6 ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299,99 Euro erhältlich.

Weitere Infos in unserem Special: JBL Pulse 6 und PartyBox Ultimate 2 - zwei neue Hightech-Tools für die nächste Party

Alle genannten JBL-Produkte sind über den Hersteller erhältlich: