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Welcher Fernseher passt zu mir? Samsung hilft mit fünf Fragen bei der Auswahl

Bildquelle: Samsung

Micro RGB, OLED, Neo QLED oder Mini LED, kompakter Bildschirm oder Großbild-TV: Samsung gibt Kaufinteressierten eine Orientierungshilfe bei der Wahl des passenden Fernsehers. Fünf Fragen zu Nutzung, Raumhelligkeit, Budget, Design und Bildschirmgröße sollen dabei helfen, ein Modell zu finden, das den persönlichen Anforderungen entspricht.

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Das Wichtigste in Kürze

Samsung bietet Fernseher mit Micro RGB, OLED, (Neo) QLED und Mini LED an.

Das Portfolio umfasst Bildschirmdiagonalen von 42 bis 115 Zoll.

Fünf Fragen erleichtern die Auswahl nach Nutzung, Lichtverhältnissen, Budget, Design und Größe.

Je nach Modell stehen Gaming-Funktionen, Entspiegelung und KI-gestützte Bild- und Tonoptimierung zur Verfügung.

Der Vision AI Companion erweitert die Bedienung um einen KI-gestützten Dialog mit dem Fernseher.

Fünf Fragen zum passenden Fernseher

Samsung empfiehlt, vor dem Kauf zunächst das eigene Nutzungsprofil zu bestimmen. Film- und Serienfans profitieren demnach besonders von den Premium-Displaytechnologien Micro RGB und OLED: Micro RGB soll mit hoher Helligkeit und einer vollständigen Abdeckung des BT.2020-Farbraums überzeugen, OLED mit starken Kontrasten und echtem Schwarz. Für Gaming spielen dagegen vor allem Bildwiederholrate, Reaktionsgeschwindigkeit und unterstützte Synchronisationstechnologien eine wichtige Rolle.

Samsung nennt hier unter anderem die OLED-Modelle S90H, S95H und S99H mit bis zu 165 Hz sowie NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium Pro. Für den vielseitigen TV-Alltag empfiehlt der Hersteller außerdem einen Blick auf Neo QLED, QLED und Mini LED:

S90H, S95H und S99H: Motion Xcelerator 165Hz, NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium Pro bieten flüssiges Gameplay – Glare Free reduziert Ablenkungen durch Reflexionen für kompetitives Gaming.

R85H, QN80H und M80H​​​​​​​: Motion Xcelerator 144Hz, NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium Pro (M80H: AMD FreeSync Premium) für opulente Open-World-Games

S85H: Motion Xcelerator 120Hz, NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium für solides Gaming ohne Schnickschnack

Die zweite Frage betrifft die Lichtverhältnisse am Aufstellort. Micro RGB und Neo QLED bieten je nach Modell eine besonders hohe Bildhelligkeit für helle Räume. OLED spielt seine Stärken insbesondere bei dunkler Umgebung mit pixelgenauen Kontrasten aus. Local Dimming verbessert bei ausgewählten LCD-basierten Modellen zusätzlich die Darstellung dunkler Bildbereiche. Die Glare-Free-Technologie reduziert bei entsprechend ausgestatteten Geräten störende Reflexionen.

Budget, Design und Bildschirmgröße berücksichtigen

Auch das verfügbare Budget sollte frühzeitig feststehen. Samsung ordnet Micro RGB und OLED dem Premium-Segment zu, sieht aber auch in Neo QLED und Mini LED attraktive Optionen für preisbewusstere Käufer. Als Spitzenmodelle nennt der Hersteller den Micro RGB R95H sowie die OLED-Fernseher S99H und S95H. Wer ein vielseitiges Gerät mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, kann sich unter anderem den Neo QLED QN80H, den Mini LED M80H oder die Lifestyle-TVs The Frame und The Frame Pro ansehen.

Wer besonderen Wert auf die Integration des Fernsehers in die Wohnumgebung legt, findet mit den Lifestyle-Modellen The Frame und The Frame Pro Alternativen. Beide können im Art Mode persönliche Fotos oder Kunstwerke aus dem Samsung Art Store anzeigen. Der The Frame Pro setzt auf Neo QLED-Technologie und ermöglicht über die Wireless One Connect Box eine kabellose Bild- und Tonübertragung. Als Design-Alternative für Fans eines markanten Industrial-Looks führt Samsung außerdem den OLED S99H mit Float-Layer-Design an.

Für die passende Bildschirmgröße sind vor allem Sitzabstand und Platzangebot entscheidend. Samsung empfiehlt folgende Orientierungswerte:

1,5 bis 2 Meter: 43 bis 55 Zoll

2 bis 2,5 Meter: 55 bis 65 Zoll

2,3 bis 3 Meter: 65 bis 75 Zoll

Ab 3 Metern: 85 Zoll oder größer

Das TV-Portfolio reicht von kompakten Geräten mit weniger als 50 Zoll bis zu Modellen mit 100 Zoll Bildschirmdiagonale. Insgesamt umfasst das Angebot Bildschirmgrößen von 42 bis 115 Zoll.

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KI-Funktionen erweitern das Fernseherlebnis

Zusätzliche Unterstützung verspricht Samsung durch den Vision AI Companion. Über den AI Hub erhalten Nutzer Zugriff auf Samsung-eigene KI-Funktionen sowie Anwendungen von Drittanbietern wie Perplexity, Google Gemini, etc. Über die Mikrofon-Taste der Smart Remote kann man mit dem Fernseher in natürlicher Sprache interagieren, Fragen stellen und zusätzliche Informationen zu Inhalten abrufen. Auf Basis der Sehgewohnheiten soll der Vision AI Companion außerdem passende Inhalte empfehlen.

Darüber hinaus bieten ausgewählte Samsung Fernseher KI-gestützte Bild- und Tonfunktionen. AI Upscaling Pro analysiert Inhalte mit niedriger Auflösung und optimiert deren Darstellung. AI Soccer Mode Pro passt Bild und Ton für Fußballübertragungen an, wohingegen der AI Gaming Optimizer Spiele erkennt und die Bild- und Toneinstellungen entsprechend anpasst. Welche Funktionen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen TV-Modell ab.

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