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Universal: Deutscher Trailer zum Blumhouse-Thriller "River" online

Universal hat den ersten deutschen Trailer für "River" veröffentlicht:

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Der Blumhouse Horror-Thriller von Joshua Giuliano soll am 28.01.2027 in den deutschen Kinos starten.

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Offizielle Synopsis:

In seinem elektrisierenden Spielfilmdebüt folgt Autor und Regisseur Joshua Giuliano den drei Geschwistern Lucy (gespielt von Jane Levy, Don’t Breathe, Evil Dead), Carla (Jessica Rothe, Happy Death Day) und Drew (Max Mattern, Cape Fear, Devil in Disguise: John Wayne Gacy), die nach Jahren der Entfremdung durch den Tod ihres Vaters in ihre ländliche Heimatstadt zurückkehren. Als sie dessen Asche an einem abgelegenen Fluss verstreuen wollen, gerät ihre Abschiedsreise außer Kontrolle: Mitten in der Wildnis wird ihr Boot manövrierunfähig, und ohne Verbindung zur Außenwelt treiben sie durch die Dunkelheit. Doch sie sind nicht allein – als eine verstörende maskierte Gestalt (Dane DiLiegro, Prey, Only Murders in the Building) am Ufer auftaucht, beginnt für die Geschwister ein erbarmungsloser Überlebenskampf.