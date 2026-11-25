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WiiM Black Friday 2026: Sound Lite und Ultra zu Aktionspreisen

Bildquelle: WiiM

WiiM reduziert zu den Black Weeks 2026 zwei Produkte aus seinem Streaming-Portfolio: den Smart Speaker Sound Lite und den Netzwerkstreamer WiiM Ultra. Der Sound Lite ist für 215 statt 269 Euro erhältlich, der WiiM Ultra kostet im Aktionszeitraum 359 statt 429 Euro.

Sound Lite: Smart Speaker für das Multiroom-System

Der WiiM Sound Lite ist ein Smart Speaker, der sich über die WiiM Home App in ein bestehendes Multiroom-System integrieren lässt. Das Modell soll qualitativ anspruchsvollen WiiM Sound realisieren, verzichtet allerdings auf ein Display und eine Sprachfernbedienung. Sein schlichtes Gehäuse mit Stoffbezug soll sich harmonisch in unterschiedliche Wohnumgebungen einfügen.

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Die Musikwiedergabe und Steuerung erfolgen über die WiiM Home App. Zwei Sound-Lite-Lautsprecher lassen sich zudem drahtlos zu einem Stereo-Paar verbinden. Der Black-Friday-Preis beträgt 215 Euro statt der regulären 269 Euro.

WiiM Ultra: Netzwerkstreamer mit Touch-Display

Ebenfalls reduziert ist der WiiM Ultra. Der Netzwerkstreamer verfügt über ein Touch-Display und lässt sich natürlich ebenfalls in das Multiroom-Ökosystem des Herstellers einbinden. Während der Black Weeks 2026 kostet er 359 statt 429 Euro.