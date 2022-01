News

Neuer Kinostart für "Fast & Furious 10"

Universal hat den Kinostart von "Fast & Furious 10" bereits im Dezember in den USA um rund anderthalb Monate verschoben und den neuen Termin jetzt auch für Deutschland bestätigt. Demnach soll der vorletzte Teil der Action-Reihe am 18.05.2023 in den deutschen Kinos starten.

Das "Fast & Furious"-Finale in zwei Teilen wird durch "Fast & Furious 11" abgeschlossen, für den ebenfalls wieder Justin Lin hinter der Kamera stehen wird. Der Starttermin ist derzeit noch offen und sehr wahrscheinlich ist auch, dass Vin Diesel nach einem längeren Streit zukünftig ohne Dwayne Johnson auskommen muss.

Neben den abschließenden Kino-Filmen der "Fast & Furious"-Reihe sind für die Zukunft aber noch weitere Spin Offs und TV-Projekte in Planung.

