News

Sony plant "The Equalizer 3" mit Denzel Washington

Sony bereitet einen dritten Teil von "The Equalizer" mit Denzel Washington in der Hauptrolle vor. Gegenüber Collider erklärte Denzel Washington, dass die Geschichte bereits geschrieben sei und er sich auf die Dreharbeiten vorbereiten werde.

Als Regisseur für "The Equalizer 3" ist wieder Antoine Fuqua im Gespräch. Dieser hatte bereits 2018 die Idee entworfen, Teil 3 der "The Equalizer"-Reihe über den Ex-Marine Robert McCall in Europa spielen zu lassen. Zum tatsächlichen Inhalt des Films liegen aber noch keine Informationen vor.

Der Kinostart von "The Equalizer 3" ist noch nicht bekannt.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.