Netflix kündigt Preiserhöhung für sämtliche Streaming-Abos an

Netflix erhöht erneut die Preise für sein Streaming-Angebot. Am Freitag kündigte Netflix eine Preiserhöhung seiner monatlichen Preise in sämtlichen Abo-Varianten für die USA und Kanada an. Das Basis-Abo des Streaming-Dienstes (in SD) kostet jetzt 9,99 USD statt 8,99 USD, das Standard-Abo (in HD) kostet 15,49 USD statt 13,99 USD und das Premium-Abo inklusive Ultra HD & Dolby Atmos-Streaming wird mit 19,99 USD statt 17,99 USD pro Monat abgerechnet.

Netflix begründet die Preiserhöhung mit den Investitionen für neue Inhalte, um im steigenden Wettbewerb der Streaming-Dienste bestehen zu können.

Die neuen Abo-Preise von Netflix gelten ab sofort für Neu-Abonnenten in den USA und Kanada. Bestehende Abos von Netflix sollen mit der nächsten Abrechnung angepasst werden.

Die letzte Preiserhöhung in den USA gab es bei Netflix im Oktober 2020. Nur wenige Monate später wurden dann auch in Deutschland Anfang 2021 die Preise erhöht.

