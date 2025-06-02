News
"Blood & Sinners" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
03.06.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Blood & Sinners" im Juli auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Mystery-Horror-Thriller von Ryan Coogler (Black Panther, Creed: Rocky’s Legacy) mit Michael B. Jordan erscheint am 24.07.2025 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton fürs Heimkino. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und Deleted Scenes geplant. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.
- Blood & Sinners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Blood & Sinners [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Blood & Sinners [Blu-ray] bei Amazon.de
- Blood & Sinners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Blood & Sinners [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Blood & Sinners [Blu-ray] bei jpc.de
"Blood & Sinners" ist bereits jetzt zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon & Apple erhältlich.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.